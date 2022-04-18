Voltrun şarj istasyon ağını büyütüyor - Son Dakika

Türkiye'nin yerli şarj istasyon ağı Voltrun, şarj istasyonu sayısını her geçen gün artırıyor.

Türkiye genelinde 300 kadar noktada, 450 adet soket ile şarj hizmeti sunan firma, yatırımlarına devam ederek 2022 yılında istasyon sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

"Sürdürebilir Teknolojiler Geliştirmek" vizyonuyla kurulan Voltrun, e-mobilite ekosisteminin tüm katmanlarına çözümler üretiyor. Bireysel kullanıcılardan bina yönetimlerine, girişimcilerden enerji devlerine kadar çeşitli tüketici gruplarına yönelik şarj donanımı ve istasyon işletme yazılımları geliştiriyor. Ağ operatörlük faaliyetleri ile de uçtan uca şarj hizmetleri sunuyor.

"Mevcut 450 olan soket sayımızı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Voltrun Genel Müdürü Berkay Somalı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Zebra Elektronik olarak, Voltrun Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağımızda mevcut 450 olan soket sayımızı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Kullanıcılar; elektrikli araç sahibi olmaya, şarj imkanlarını düşünerek karar veriyor. Dolayısıyla şarj altyapısı yeterli sayıya ve büyüklüğe erişmeden elektrikli araçların yaygınlaşması çok mümkün gözükmüyor. Şarj noktalarının sayısı kadar, kurulum yapılacak noktaların çeşidi ve erişim kolaylığı da önemli bir faktör. Elektrikli araç sahipleri, araçlarını park ettikleri yerlerde; özellikle evlerinde, iş yerlerinde, otoparklarda, kamusal alanlarda, AVM vb. vakit geçirilebilecekleri noktalarda şarj etmek istiyorlar. Dolayısıyla araç sahiplerine verilecek şarj hizmetlerinin yaygınlaşabilmesi, tesis yöneticilerinin çözümlemesi gereken bir problem olarak ortaya çıkıyor. Tesis yönetimlerinin; kurulacak olan şarj istasyonlarını güncel teknolojiye uygun bir şekilde yönetebilecekleri ve verilen şarj hizmetine karşın uygun ödeme yöntemlerinin entegre olduğu bir platform ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Voltrun şarj ağı tam olarak burada devreye giriyor ve elektrikli araç sahipleri ile tesis yöneticilerini tek platformda bir araya getirerek her iki tarafın da ihtiyacı olan çözümleri sağlıyor." dedi.

Zebra Elektronik, Voltrun markasıyla şarj ağını genişletip müşterilerine şarj hizmeti sunarken, 2011 yılından itibaren de kendi bünyesinde geliştirdiği şarj donanımlarının üretimini gerçekleştiriyor. Şirket sadece Voltrun markasıyla değil birçok farklı marka için de (white-label) üretim yapıyor.

İhracat ile ilgili sözlerine devam eden Somalı; "Geçtiğimiz sene yurt dışına proje bazlı satışlar yaptık. Yurt dışında çok hızlı büyüyen bir elektrikli araç pazarı var ve ürünlerimize çok fazla ilgi olduğunu söyleyebilirim. Şarj ünitelerimizin yurt dışına yüksek adetlerde ihracatını gerçekleştirmek amacıyla birçok farklı ülkeden ilgililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"ezOperator Yazılım Paketi" hakkında da bilgi veren Berkay Somalı; "Sadece şarj donanımlarımızı değil, geliştirdiğimiz "ezOperator Yazılım Paketi"mizi de müşterilerimize sunuyoruz. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında kendi markasıyla şarj ağı kurmak isteyen çok sayıda kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Şarj ağı operatörü olmak isteyen şirketlerin donanım ve yazılım ihtiyaçlarını tek elden karşılayabiliyor olmamız, müşterilerimizin e-mobilite sektörüne girişini kolaylaştırıyor. Kurduğumuz roaming (şarj ağı paylaşım) platformu ile de ilk günden çok sayıda şarj noktasına ve elektrikli araç müşterisine erişim sağlamış oluyoruz. Dünya genelinde hızlı büyüyen elektrikli araç pazarı ve buna bağlı olarak gelişen şarj ekosisteminin tüm katmanları için sunduğumuz çözümlerle birlikte çok yüksek hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda sadece 2022 yılı değil, önümüzdeki senelerin de çok hareketli geçeceğini şimdiden söyleyebilirim." dedi.