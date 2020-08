Ya Call To Victory ya da büyük sürpriz

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK - At yarışçılığımızın dev derbisi olan Gazi Koşusu bugün 94. kez gerçekleştirilecek. Saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak ve sonucu merakla beklenen yarışa biri dişi olmak üzere toplam 15 safkan katılacak. 3 yaşlı İngiliz atlarının hayatlarında birer kez katılabildikleri dev mücadele 2400 metre çim pistte koşulacak. Yarış sekiz kanalda birden yayımlanacak.

Birincilik ödülü 1 milyon 750 bin TL

2020 yılının şampiyon tayını belirleyecek koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira. Koşuda ikinciye 700, üçüncüye 350, dördüncüye 175, beşinci olacak safkana da 87 bin 500 lira ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan safkanın sahibi; birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2 milyon 455 bin 250 lira kazanacak. Şampiyonun sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 liralık primle birlikte toplam 2 milyon 958 bin 375 liranın da sahibi olacak.

Son yılların en ağır favorisi

Yarışa katılacak safkanlar içinde Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu Call To Victory çok ağır favori olarak gösteriliyor. Son 10 yarışında rakiplerine şans tanımayan ve hiç geçilmeyen Call To Victory, jokeyi Ahmet Çelik ile zafere uzanırsa bir rekor da kırılacak. Ahmet Çelik kendisine ait olan üst üste 5 kez Gazi Koşusu kazanma rekorunu 6'ya çıkaracak. Call To Victory'nin kazanması dışındaki her sonuç yarışçılık otoriteleri tarafından büyük sürpriz olarak gösteriliyor.

İlk kez seyircisiz

Pandemi süreci nedeniyle ilk kez seyircisiz olarak yapılacak Gazi Koşusu'nu TJK TV başta olmak üzere Kanal D, TRT Spor, Habertürk, TV100, Haber Global, A Spor ve TAY TV kanalları da canlı olarak HD kalitesinde yayınlayacak. İnternet kullanıcıları ise TJK TV ve TAY TV YouTube kanalları üzerinden yayınları HD olarak takip edebilecek.

Son beş yarışa Ahmet Çelik damgası

Jokey Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018) ve The Last Romance (2019) ile Gazi Koşusu'nu 5 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza attı.

Efsane jokeylerden Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu 9 kez kazanarak dev yarışta en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi.