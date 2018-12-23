Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanını Vurmak İsterken Kazara Kendisini Vurdu

Yaban Hayvanını Vurmak İsterken Kazara Kendisini Vurdu

1 saat önce

Kastamonu'da kümese gelen yaban hayvanını vurmak için silahı alan kadın, kazara düşmesi sonucu kendisini vurdu.

Yaban Hayvanını Vurmak İsterken Kazara Kendisini Vurdu, System.String[]
Kastamonu'da kümese gelen yaban hayvanını vurmak için silahı alan kadın, kazara düşmesi sonucu kendisini vurdu. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Çamlıbel köyünde ikamet eden 36 yaşındaki Semra Ç., kümese yaban hayvanının geldiğini gördü. Evinden silahı alan Semra Ç., kümese doğru giderken ayağının taşa takılması sonucu düştü. Düştüğü sırada silahın ateş alması sonucu Semra Ç., karın bölgesinden yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Semra Ç., Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:41 Kaynak: İHA

Çamlıbel, Daday, Kastamonu, 3. Sayfa
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