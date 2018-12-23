Yaban Hayvanını Vurmak İsterken Kazara Kendisini Vurdu
1 saat önce
Kastamonu'da kümese gelen yaban hayvanını vurmak için silahı alan kadın, kazara düşmesi sonucu kendisini vurdu.
Kastamonu
'da kümese gelen yaban hayvanını vurmak için silahı alan kadın, kazara düşmesi sonucu kendisini vurdu. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Daday
'da Çamlıbel
köyünde ikamet eden 36 yaşındaki Semra Ç., kümese yaban hayvanının geldiğini gördü. Evinden silahı alan Semra Ç., kümese doğru giderken ayağının taşa takılması sonucu düştü. Düştüğü sırada silahın ateş alması sonucu Semra Ç., karın bölgesinden yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince yaralı Semra Ç., Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma
ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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