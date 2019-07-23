Son Dakika Haberleri: Yabancı öldürmek için yola çıktı, gördüğü ilk yabancıyı vurup intihar etti
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Yabancı öldürmek için yola çıktı, gördüğü ilk yabancıyı vurup intihar etti

1 saat önce

ALMANYA'DA aşırı sağın şiddet saldırıları korkutucu boyutlara ulaştı.

Yabancı öldürmek için yola çıktı, gördüğü ilk yabancıyı vurup intihar etti, System.String[]
ALMANYA'DA aşırı sağın şiddet saldırıları korkutucu boyutlara ulaştı. Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetiyle sarsılan Hessen Eyaleti'nde pazartesi günü silahlı bir saldırı daha yaşandı. Yolda yürüyen Eritrelinin üzerine arabadan ateş açıldı. 26 yaşındaki Eritreli ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Frankfurt Savcılığı, 55 yaşındaki Alman'ın 'bir yabancı öldürme kastıyla yola çıktığını ve tesadüfen yolda gördüğü Eritreliye ateş açtığını' duyurdu.

ÖLÜ BULUNDU

Saldırgan olaydan sonra arabasında kafasına kurşun sıkarak intihar etti. Saldırganın yanında iki yarı otomatik silah bulundu. Evinde de çok sayıda silah ele geçti. Tüm silahların ruhsatlı olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:27 
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