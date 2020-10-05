Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti - Son Dakika

Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin takibinin sağlanması amacıyla oluşturulan filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin takibinin sağlanması amacıyla oluşturulan filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs salgını ile mücadele tüm yurtta sürüyor. Bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığı ve yayıldığını tespit edilmesi için filyasyon ekipleri de sahada vakaları ve vakaların temas veya yakın temasta bulunduğu kişileri tek tek araştırarak salgının önüne geçmek için çalışıyor. Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen filyasyon ekibine ve evlerde karantinada kalan vatandaşlara moral vermek amacı ile Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz sahaya çıkarak ev ziyaretleri yaptı. Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez, Kaymakam Uzunoğlu ve Başkan Türkyılmaz'a sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

"İlçemizde filyasyon çalışmalarımız sağlıklı bir şekilde sürüyor"

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez ziyaretlerden sonra yapmış olduğu açıklamasında, "İlçemizde sağlıklı bir şekilde sürekli olarak sürdürdüğümüz filyasyon çalışmalarına bugün sürpriz bir şekilde Kaymakamımız Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz da katıldı. Bizimle beraber ilçemiz sınırlarında bulunan filyasyon dahilindeki hastalarımıza ilaç dağıtımında kendileri de onların gönüllerini almak, geçmiş olsun iletmek suretiyle ekibimizle beraber yer aldılar. Zannediyorum bu Türkiye'de bir ilk. Gerçekten bizim yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarda Yahşihan Kaymakamımızın ve Yahşihan Belediye Başkanımızın sürpriz bir şekilde bize katılması bizim için çok büyük bir güç ve moral olmuştur. Kendilerine arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kurallara uyarsak başarabiliriz"

Başkan Türkyılmaz ise, "Öncelikle İlçe Sağlık Müdürümüz Fatma Sönmez'e ve ekip arkadaşlarımıza yoğun çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yahşihan Belediye Başkanı olarak ilçemizde korona virüse yakalanmış vatandaşları ziyaret edip hem filyasyon ekibimize ve İlçe Sağlık Müdürümüze destek olmak hem de hasta hasta vatandaşlarımıza moral vermek istedim. Yahşihan ilçemizde ve ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları. Kurallara uyarsak başarabiliriz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti
Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti
Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti
Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti

Ender Faruk Uzunoğlu, Koronavirüs, Kırıkkale, Yahşihan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yahşihan'da filyasyon ekiplerine moral ziyareti - Son Dakika

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