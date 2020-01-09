Yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

Başkent'te yılbaşı gecesi hain bir saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Başkent'te yılbaşı gecesi hain bir saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan operasyonla DEAŞ'lı teröristler yakalanmıştı. 30 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alınan 5'i Suriyeli, 1'i Iraklı 6 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Teröristlerin yılbaşında halkın yoğun olduğu yerlerde görev yapan polislere yönelik eylem planladıkları ve bunun için örgüt yönetiminden silah ve bomba yapımında kullanılmak üzere malzeme istedikleri ortaya çıktı. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi

Son Dakika Haberleri
22:51 Rusya: İdlib'de ateşkes ilan edildi - Son Dakika Haber
22:51 Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika Haber
22:51 Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:51 Köylüler seferber oldu - Son Dakika Haber
22:43 Yavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber
21:59 Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 23:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]