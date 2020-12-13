Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik

13.12.2020 10:02

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik Yakutiye Gençlik Meclisi kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için seferber oldu Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençleri, hayvanların yiyeceğe erişiminin oldukça zorlaştığı şu günlerde...

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik

Yakutiye Gençlik Meclisi kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için seferber oldu

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençleri, hayvanların yiyeceğe erişiminin oldukça zorlaştığı şu günlerde kedi, köpek, kuş ve yabani hayvanların aç kalmaması ilçenin çevresindeki çeşitli alanlara yem bıraktılar.

Pandemi sürecinin yaşandığı ve yağan karların bitki örtüsünü kapladığı şu günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların aç kalmaması için kendilerini görevlendirdiğini söyleyen gençler, büyük bir hevesle bu görevi yerine getirdiklerini söylediler. Bu anlamlı organizasyon için bir araya gelen yaklaşık 20 gönüllü genç, Yakutiye Belediyesi'nin kendilerine her türlü desteği sağladıklarını söyleyerek, Başkan Mahmut Uçar'a teşekkür ettiler.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise gençlerin anlamlı bir görev üstlendiklerine dikkat çekerek, "Çetin kış şartlarının yaşandığı, karın her yeri kapladığı ve dolayısıyla hayvanların yiyeceğe erişiminin oldukça zorlaştığı şu günlerde kedi, köpek, kuş ve yabani hayvanların aç kalmaması amacıyla Gençlik Meclisi gönüllülerimiz ilçemizin çevresindeki çeşitli alanlara ekmek ve yem bırakarak bir insanlık görevini yerine getirdiler. Vefakar kardeşlerimize bu davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Uçar, yaz mevsimine kadar bu uygulamanın çeşitli zamanlarda devam edeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asırlar öncesinden Hz. Ömer'in (r.a.) 'Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' sözüyle bizim inancımızda insana verilen değerin yanı sıra diğer canlıların da kıymetini çok anlamlı ve vurgulu biçimde ortaya koymuştur. Bizler de Yakutiye Belediyesi olarak kış şartlarının iyiden iyiye bastırdığı ve karın her yeri kapladığı bu günlerde böyle bir anlayışı kendimize düstur edinerek bu uygulamayı gerçekleştirdik. Hayvanların yiyeceğe erişiminin kısıtlandığı bu hava şartlarında Belediyemiz Gençlik Meclisindeki gönüllülerimizin bu tarz etkinlikleri örnek teşkil etmektedir. Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisimizin çalışkan gençlerini bu davranışlarından ötürü canı gönülden tebrik ediyoruz."

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik
Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik
Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik
Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika


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