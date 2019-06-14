Son Dakika Haberleri: Yalı almanın tam zamanı
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Yalı almanın tam zamanı

58 dakika önce

Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, KDV ve tapu harcı teşviklerinin de etkisiyle konut almanın en uygun zaman olduğuna dikkat çekerek fiyatlarda daha fazla düşüş beklemediğini söyledi.

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Evrim Kırmızıtaş Başaran, son dönemde yalı ve köşk dairelerinin fiyatlarının yatırım için çok cazip olduğuna işaret etti. İstanbul'da yalı, köşk, yalı dairelerinde fiyatların üçte bire kadar gerilediğini ifade eden Başaran, "Normal daire fiyatına yalı daireleri satılıyor" dedi.

Dünyanın en bilinen mimarlık ödüllerinden Ağa Han Mimarlık Ödülü almış Türk mimarı tarafından 1993 yılında restore edilmiş özel köşk satışa çıkarıldı.

İstanbul'un gözbebeği Çengelköy'de Boğaz manzaralı 893 metrekare 4 katlı bahçesinde müştemilatı bulunan 2. derecede tarihi eser olan özel köşk 23 milyon liraya satışa çıkarıldı. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi göstermesini, KDV muafiyeti, Türk vatandaşlığı için 250 bin dolarlık yatırım bedelinin yeterli olması gibi düzenlemelerin satışlarda etken olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip kesimin İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. İstanbul Boğazı'nda yalı fiyatları 30 milyon lira ile 500 milyon TL arasında değişiyor. 600 yalının yaklaşık 100'ünü yabancılar aldı."

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:54 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Emlak, Güncel
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