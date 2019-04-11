Yalıhüyüklü Öğrencilerin Hedefi Finalde Yarışmak

Yalıhüyük Anadolu Lisesi
öğrencileri münazara yarışmasında çeyrek finale adını yazdırdı. Konya Mevlana
Kültür Merkezi'nde yapılan "Haydi, Konuş Bakalım" münazara yarışmasında ilk turda "Sosyal Medya Zararlıdır" tezini savunan Yalıhüyük Anadolu Lisesi, Taşkent
Avşar Çok Programlı Lisesini eleyerek bir üst tura çıkmıştı.
Yalıhüyük Anadolu Lisesi son olarak karşılaştığı Halkapınar
Çok Programlı Lisesini eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Okul Müdürü
Mehmet Kandırmaz okul olarak çok iyi çalıştıklarını hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi çalıştıran ve büyük emeği olan ve motive eden okulumuz öğretmenleri Gülay Özkan
, Sedef Kocaman, Erkan Aktürk, Fatma Gedik'e teşekkür ediyorum." dedi.