Son Dakika Haberleri: Yalıhüyüklü Öğrencilerin Hedefi Finalde Yarışmak

Yalıhüyüklü Öğrencilerin Hedefi Finalde Yarışmak

2 saat önce

Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğrencileri münazara yarışmasında çeyrek finale adını yazdırdı.

Yalıhüyüklü Öğrencilerin Hedefi Finalde Yarışmak, System.String[]
Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğrencileri münazara yarışmasında çeyrek finale adını yazdırdı.

Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan "Haydi, Konuş Bakalım" münazara yarışmasında ilk turda "Sosyal Medya Zararlıdır" tezini savunan Yalıhüyük Anadolu Lisesi, Taşkent Avşar Çok Programlı Lisesini eleyerek bir üst tura çıkmıştı.

Yalıhüyük Anadolu Lisesi son olarak karşılaştığı Halkapınar Çok Programlı Lisesini eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Okul Müdürü Mehmet Kandırmaz okul olarak çok iyi çalıştıklarını hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi çalıştıran ve büyük emeği olan ve motive eden okulumuz öğretmenleri Gülay Özkan, Sedef Kocaman, Erkan Aktürk, Fatma Gedik'e teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:14 Kaynak: AA
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