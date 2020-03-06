Yalova Belediye Başkan Vekilliği görevine Mustafa Tutuk seçildi - Son Dakika
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Yalova Belediye Başkan Vekilliği görevine Mustafa Tutuk seçildi

6 saat önce

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk getirildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk getirildi.

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişlerinin önerileri doğrultusunda Belediye Başkanı Salman'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinin olağan toplantısında seçim yapıldı.

Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gündem maddesinin okunmasıyla başlayan oturumda, Başkan Vekilliği için iki aday yarıştı.

AK Parti'li üye Mustafa Tutuk'un, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 17 oyla Belediye Başkan Vekili seçildiği oturumda, diğer aday CHP'li üye Yavuz Bingöl 13 oyda kaldı.

Seçimin ardından üyelere hitap eden Tutuk, suçun varlığı veya yokluğunun hukukun konusu olduğunu söyledi.

Tutuk, şöyle konuştu:

"Başkalarının yokluğunun bizleri sevindirmeyeceğini beni ve arkadaşlarımı tanıyanlar bilirler. Sizlerin teveccühü sonucu belediye başkan vekilliği her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da çalışarak, üreterek, hep birlikte parti gözetmeden tüm meclis üyelerimizle süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova'mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Allah yardımcımız olsun, şehrimize hayırlar getirsin."

Daha sonra Tutuk, tebrikleri kabul etti.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 8 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yalova Belediye Başkan Vekilliği görevine Mustafa Tutuk seçildi

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:27 Kaynak: AA
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