Yalova'nın yediveren çileği üreticisini memnun etti - Son Dakika

Yalova'nın yediveren çileği üreticisini memnun etti

25.11.2020 11:17
Yalova'nın yediveren çileği üreticisini memnun etti, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyündeki çiftçiler yediveren çilek çeşidiyle üretimlerini aralık ayı ortalarına kadar sürdürüyor.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyündeki çiftçiler yediveren çilek çeşidiyle üretimlerini aralık ayı ortalarına kadar sürdürüyor.

Yaklaşık yarım asırdır çilek üretimi yapılan Sermayecik köyünde üreticiler, bir süre önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında yediveren bir tür olan "San Andreas" çileği yetiştirmeye başladı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileğin köylüler için katma değeri yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Özyiğit, devlet desteğiyle fide dağıtımının yanı sıra gölet çalışmalarının da yürütüldüğü köyde, üretimin daha da arttığını belirterek, "Sermayecik'te vatandaşlarımız çalışıyorlar. Köylerinde duruyorlar, şehre gitmiyorlar. Devletimizin, hükümetimizin desteğiyle fide dağıtımı ve gölet yapımı gibi desteklerde bulunuyoruz. Yeter ki insanımız yerinde kalsın, yerinde üretimini yapsın, çünkü bizim geleceğimiz üretim." diye konuştu.

"51 dekarlık çilek bahçesi tesis ettik"

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, köylülerin yılda birkaç kez ürün alabildikleri çeşitlere yönelerek kazançlarını artırdıklarını ifade etti.

Parıldar, Sermayecik'in kırsal kalkınma modelinde örnek bir köy olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hem ilimizdeki çilek üretiminin yüzde 80'ini yapan hem de geçimini ana unsur olarak çilekten sağlayan bir köyümüz. İlimizde 2019 verilerine göre yaklaşık 615 ton çilek üretimi gerçeklemiş ve bu çilek üretiminin 500 tondan fazlası Sermayecik köyümüzde. Son 2 yılda da özel idaremizden sağlamış olduğumuz desteklerle beraber Sermayecik köyümüzde 51 dekarlık çilek bahçesi tesis ettik. Yaklaşık 255 bin adet de çilek fidesi temin ederek üreticilerimize yeni bahçeler kurmaları için teslim ettik. Kasım ayının son periyoduna girdik. Hala köyümüzde çilek hasadı yapılıyor. Üreticimiz 20 ila 30 arasında değişen kilogram fiyatıyla ciddi bir gelir elde ediyor."

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de ciddi tarımsal destek projeleri yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu projelerden biri de Sermayecik köyümüzde yürüttüğümüz çilek projesi. Köylülerimize çilek fidesi dağıtıyoruz. Finansmanı İl Özel İdaresi tarafından sağlanıyor. Bu gerçekten önemli bir miktar. Bu anlamda benzer projeleri, farklı ürünlerde farklı köylerimizde de uyguluyoruz. İnşallah bu projelerle birlikte Yalova'nın köylerinde tarımsal üretim artacak ve refah da artmış olacak." dedi.

"Pazarlamayla alakalı kuşkumuz yok, ürünü yetiştiremiyoruz"

Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi de mayıs ayının 15'inde başlayan hasat sezonunun aralığın 15'ine kadar devam ettiğine dikkati çekti.

İlk hasatta çileğin 10-12 liradan satıldığını belirten Çiftçi, "Orta dönemde 12-15 lira aralığındaydı. Şu anda Sermayecik çileğinin İstanbul hallerindeki fiyatı 30 lira civarı ve de baya ürün çıkıyor. Bu dönem çok iyi kazandırdığı dönem diyebiliriz. Çeşit, raf ömrü uzun olan ve kalibresi çok düzgün bir çilek, aroması da çok güzel. Tercih edilen bir çilek. Bir de zaten bölgede ve İstanbul'da isim yapmış, tanınmış, marka bir çilek olduğu için bunu daha çok özel yerler, özel marketler, manavlar, pastaneler, bazı oteller tercih ediyorlar. Onun için bizim pazarlamayla alakalı zerre kadar kuşkumuz yok, ürünü yetiştiremiyoruz." diye konuştu.

Köy muhtarı Adem Gençtav da 50 yıldır çilek yetiştirilen köyde daha önce sera sistemleri olmadığını söyledi.

Gençtav, ürün kalitesi ve uzun süreli hasadın üretimi artırdığını belirterek şunları kaydetti:

"Mayısın ilk haftası başlayıp, aralık ayının 15'ine kadar hava şartlarına bağlı olarak üretim devam ediyor. Yıllık 450-500 ton üretim yapılıyor köyümüzde. Çileğimiz pazarda rağbet görüyor, bu durum köyümüze değer katıyor."

96 haneli köyde 216 kişinin yaşadığını, yazın üretim için gelen köylülerle bu sayının 400'ü bulduğunu dile getiren Gençtav, "Yaklaşık 5 milyon, 5 milyon 500 gibi bir gelir elde etmekteyiz. Çileğin dışında, ceviz, kiraz, kızılcık, fasulye, erik bunlar da ticari olarak üretiliyor." dedi.

Altınova, Yalova, Tarım, Çilek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'nın yediveren çileği üreticisini memnun etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "tetanos-difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler
IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak         
11:10
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor         
10:33
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'nın yediveren çileği üreticisini memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei