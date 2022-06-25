Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu - Son Dakika
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Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu

25.06.2022 16:18
Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu

Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün süren büyük mücadelenin ardından söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapan orman işçileri yaralı eşşeği görünce şok oldu.

Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün süren büyük mücadelenin ardından söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapan orman işçileri yaralı eşşeği görünce şok oldu. ciddi yanıkları olan ve 4 gündür aç susuz yanan ormanın ortasında kurtarılmayı bekleyen eşeğe can suyu veren orman işçileri eşeği veterinerlere teslim etti.

Marmaris'de 21 Haziran Salı günü akşam 20.00 civarlarında başlayan orman yangı 72 saatlik çalışma sonrasından yangın tamamen söndürüldü. Orman işçileri yangının başlangıç noktası olan Börtübet mevkiinde soğutma çalışması yaparken ayakları, karın kısmı ve ağzı yanın bir eşekle karşılaştı. Hemen yanına giden orman işçileri eşeğin yaşadığını görünce şok oldular. Yanan ormanın derinliklerinde bulunan eşeğe su veren orman işçileri Marmaris Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi. 4 gündür ormanda aç susuz bekleyen eşek Marmaris Belediyesi tarafından yanan ormandan alındı. ciddi yanıkları olan eşeğin tedavi edilmesi için özel bir kliniğe bırakıldı. Yanıklarının oldukça ciddi olduğu öğrenilen eşeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Serum verilen ve yanan yerlerine krem süren veterinerler başka bir eşeğin yaralı eşeğin yanık yerlerini yalayarak yardım etmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Veteriner Hekim Görkem Gürkan eşeğin yanık yaralarının oldukça ağır olduğunu ifade ederek "Yangın alanından bize getirildi. Karın bölgesinde, ayaklarında, ağzında ve kulaklarında yanıklar mevcut. Serumla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Orman işçileri bulmuş soğutma çalışması sırasında. Marmaris Belediyesi bize getirdi. Tedavi ediyoruz ama hayati riski çok fazla" dedi.

Marmaris Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Bora Deveci söndürme ve soğutma çalışmaları esnasında eşeğin bunduğunu ifade ederek "söndürme ve soğutma çalışması yapan arkadaşlarımız yanan ormanın içerisinde buluyorlar. Marmaris Belediyesi olarak bize gelen ihbar üzerine Orman şube müdürlüğünün belirlemiş olduğu Hayvan sağlık merkezine nakil ettik" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Yanan ormandan 4 gün sonra sağ kurtuldu Yanan ormandan 4 gün sonra sağ kurtuldu Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu - Son Dakika

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