Yangında 20 bin TL'lik saman kül oldu - Son Dakika
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Yangında 20 bin TL'lik saman kül oldu

16 dakika önce

Denizli'de meydana gelen besihane yangınında yaklaşık 20 bin TL değerindeki samanlar kül olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile besihanedeki yaklaşık 80 büyükbaş hayvan zarar görmedi.

Yangında 20 bin TL'lik saman kül oldu, System.String[]

Denizli'de meydana gelen besihane yangınında yaklaşık 20 bin TL değerindeki samanlar kül olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile besihanedeki yaklaşık 80 büyükbaş hayvan zarar görmedi.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde Orhan Yavuz Caddesi üzerinde özel bir şirkete ait besihanede meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen bir vatandaşa ait besihaneden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Müdahalede iş makineleri de kullanıldı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında besihanede bulunan yaklaşık 80 büyükbaş hayvan dışarı çıkarıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 20 bin TL tutarında saman zarar gördü.


Yangında itfaiyenin zamanında müdahalesi ile hayvanlar telef olmaktan kurtuldu.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Korucuk, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:31 Kaynak: İHA
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