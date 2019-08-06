Son Dakika Haberleri: Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı
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Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı

1 saat önce

Adana'da polisin yanlış parktan dolayı uyardığı ancak uyarılara aldırış etmeyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve polislere hakaret edip, ekiplere mukavemet gösteren şahıslar etkisiz hale getirildi.

Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı, System.String[]
Adana'da polisin yanlış parktan dolayı uyardığı ancak uyarılara aldırış etmeyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve polislere hakaret edip, ekiplere mukavemet gösteren şahıslar etkisiz hale getirildi.

Olay, dün 17.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri, Melekgirmez sokakta yola sağlı sollu araç park edildiğini görünce, araç sahiplerini uyardı. Uyarılara rağmen araçlarını kaldırmayanlara da yanlış parktan trafik cezası kesti. Bunun üzerine araç sahipleri polise "Aç mısınız? Parasız mı kaldınız?" diye hakaret ederek, araçlarını bulunduğu yerden kaldırmadı. Hakaretler üzerine trafik polisleriyle sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya sürücülerin yakınları esnaf da dahil olunca trafik polisleri yardımcı ekip istedi.

Polisin anonsu üzerine olay yerine yunus ekipleri geldi. Polislerin kızgın kalabalığı uyarıp yatıştırmaya çalışmasına karşın şahıslar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmeye başladı. Tartışma arbedeye dönüşünce polis ekipleri, mukavemet gösteren kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Buna rağmen şahısların saldırgan tavrını devam ettirmesi üzerine polis havaya ateş açıp, kalabalığı copla müdahale ederek dağıttı.

Olayın ardından polise mukavemet gösteren sürücü ve esnaf, 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü. Polisler şahıslardan şikayetçi oldu. - ADANA
Recep Tayyip Erdoğan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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