Son Dakika Haberleri: Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı

Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı

38 dakika önce

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında evde yaşayan Hürmüz Haykır (73) yanmaktan son anda kurtarılırken, ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
AYDIN'ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında evde yaşayan Hürmüz Haykır (73) yanmaktan son anda kurtarılırken, ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Cumaderesi Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Hürmüz Haykır, ısınmak için kyaktığı kömür sobası henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda parladı. Sobadan çıkan kıvılcımlar, yerdeki halıya sıçradı. Halının tutuşması sonucu evde yangın çıkarken, Haykır'ın evinden çıkan dumanları gören komşuları durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Hürmüz Haykır, itfaiye ekipleri tarafından evin içerisinden çıkartıldı. Ellerinde ve vucudunda kısmen yanıklar meydana gelen talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Haykır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:12 Kaynak: DHA

İtfaiye, Köşk, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi Kadıköy'de Korkutan Yangın

Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi 7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 01:50:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]