Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ısıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ısıttılar - Son Dakika

Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ısıttılar

7 saat önce

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülcihan ve Gülistan Kredi Yurtlar Müdürlüklerinde açılan örgü kursunda öğrenciler atkı ve bere örmeyi öğrendi.

Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ısıttılar, System.String[]

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülcihan ve Gülistan Kredi Yurtlar Müdürlüklerinde açılan örgü kursunda öğrenciler atkı ve bere örmeyi öğrendi. El emeği, göz nuru, ilmek ilmek ördükleri atkı ve bereleri Isparta Direkli köyündeki ilkokul öğrencilerine hediye eden öğrenciler, soğuk günlerde miniklerin yüreğini ısıttılar.


Küçücük kalplerde büyük sevinç bulan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Örnek bir projeye imza atan öğrenciler, böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadılar. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, öğrenciler sosyal sorumluluk projelerine yatkın çalışmalar yaptığını belirterek, "Bizler de öğrencilerimizi destekliyoruz. Bu tür projelerimiz hocalarımız ve antrenörlerimiz eşliğinde devam edecek" dedi. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
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