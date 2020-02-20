Yaralı Doğan'a Talas Belediyesi Sahip Çıktı - Son Dakika

Başakpınar Mahallesi kırsalında yaralı olarak bulunan Doğan cinsi kuş, Talas Belediyesi ekipleri tarafından alınarak tedavisine başlandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edilen kuşun sol kanadının altında saçma izleri olduğu görüldü.



Sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlara her zaman yardım eli uzatan Talas Belediyesi bu kez yaralı olarak bulunan Doğan cinsi kuşa sahip çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Başakpınar Mahallesi'ne giden Talas Belediyesi ekipleri sol kanadından yara almış olan Doğan'ı emniyetli bir şekilde belediye şantiyesine getirerek ilk müdahalesini gerçekleştirdi.



Konuyla ilgili bilgiler veren Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan, belediye olarak sokak hayvanları ile ilgili ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirdiklerine dikkat çekerek "Zaman zaman da farklı hayvanlarla ilgili ihbarlar da bize ulaşmaktadır. Bugün de ekiplerimiz, gelen ihbarı değerlendirerek Başakpınar 45 Evler mevkiinde yaralı halde bulunan Doğan'ı güvenli bir şekilde şantiyemize getirdiler" dedi.



Yaralı Doğan'ın ilk tedavisinin belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bağırgan, kuşun ERÜ Veteriner Fakültesi'ne gönderileceğini ve burada tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ