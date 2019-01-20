Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulunan Şahin Koruma Altına Alındı

Yaralı Halde Bulunan Şahin Koruma Altına Alındı

4 dakika önce

Bartın'da, yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.

Yaralı Halde Bulunan Şahin Koruma Altına Alındı, System.String[]
Bartın'da, yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.

Amasra ilçesinde, bir vatandaş tünel mevkisinde, yaralı bir şahinin uçamadığını fark etti.

Bunun üzerine şahin, vatandaşlar tarafından alınarak Bartın girişinde uygulama yapan polis ekiplerine teslim edildi.

Polis ekiplerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdüğü şahin, koruma altına alındı.

Burada tedavi edilen şahin, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahinin, sol kanadında saçma yaraları bulunduğunu söyledi.

Şahinin genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Kandıralı, "Üç yaşlarındaki şahinin tedavisini yaptık. Bugün merkezimizde kontrol altında tutarız. Yarın da doğal yaşam alanına salarız. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:12 Kaynak: AA

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