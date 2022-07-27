Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
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Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

27.07.2022 17:55
Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADIElazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Kaynak: DHA

Fatma Aslan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
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