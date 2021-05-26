Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı - Son Dakika

Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

26.05.2021 11:44
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı, System.String[]

Mersin'de lokantalarda gündelikçi olarak çalışan yeşil kartlı 2 çocuk babası Veli Salma, sosyal yardımın yatıp yatmadığını kontrol etmek için baktığı e-devlet sisteminde adına 1 liralık yardım yatırıldığını görünce şaşkına döndü. Bir yanlışlık olduğunu tahmin eden Salma, PTT hesabını kontrol ettiğinde yardımın gerçek olduğunu gördü.

Mersin'de 46 yaşındaki Veli Salma hesabına yatan 1 TL gıda yardımının şaşkınlığı yaşıyor. İş bulduğu zaman lokantalarda gündelikçi olarak çalışan 2 çocuk babası Veli Salma, geçtiğimiz günlerde sosyal yardım yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek için e-devlet sistemine girdi.

"GIDA YARDIMI OLARAK 1 TL HESABIMA YATIRILMIŞ"

Salma, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gıda yardımı olarak 1 TL yatırıldığını gördü.Yeşil kartlı olduğunu ve iş bulduğu zamanlarda lokantalarda yevmiyeci olarak çalıştığını ifade eden Salma, "Geçen yaptığım müracaat sonunda 700 TL yardım çıkmıştı. Bu yıl yardım için müracaat etmedim. Ancak, 'Belki çıkmıştır' diyerek e-devlet sistemine girdim. Sistem otomatik olarak 9 Mayıs'ta benim için yardım başvurumu kaydetmiş ve gıda yardımı olarak 1 TL hesabıma yatırılmış" dedi.

"BOZDURUP BOZDURUP HARCAYACAĞIM"

1 TL yardımı görünce şaşıran Salma, "Bir anda bu kadar parayı nasıl harcayacağımı düşündüm. Bozdurup bozdurup harcayacağım" diyerek tepkisini gösterdi.

Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

Türk Lirası, E Devlet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı - Son Dakika


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