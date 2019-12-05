Son Dakika Haberleri: Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi
Son Dakika Güncel Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi - Son Dakika

Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi

7 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen Hadis okuma yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen Hadis okuma yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.


İlçe Müftülüğünce, 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Programı kapsamında liseler arasında düzenlenen Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül verme törenine, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İl Müftüsü Veysel Işıldar, ilçe müftülük yetkilileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere Kaymakam Ahmet Özdemir tarafından çeşitli ödüller verildi. - MALATYA

Ahmet Özdemir, Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor
Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]