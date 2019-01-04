Son Dakika Haberleri: Yasemin Can, Avrupa'da "Ayın Atleti" Ödülüne Aday

Yasemin Can, Avrupa'da "Ayın Atleti" Ödülüne Aday

23 dakika önce

Avrupa Kros Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez adını zirveye yazdırarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcu Yasemin Can, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından "Ayın Atleti" ödülüne aday gösterildi.

Yasemin Can, Avrupa'da
Avrupa Kros Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez adını zirveye yazdırarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcu Yasemin Can, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından "Ayın Atleti" ödülüne aday gösterildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük kadınlar mücadelesini kazanarak, bu başarıyı üst üste 3. kez tekrarlayan Yasemin Can'ın, EA tarafından aralık ayını kapsayan "Ayın Atleti" adayları arasına alındığı belirtildi.

Can, 8 Ocak'a kadar sürecek ankette, Rus yüksek atlamacı Mariya Lasitskene, Portekizli maratoncu Ana Dulce Felix, Avrupa 23 yaş altı kros şampiyonu Anna Möller ve aynı şampiyonayı 20 yaş altı kategorisinde kazanan İtalyan Nadia Battocletti ile birlikte ödüle aday oldu.

Krosta üst üste 3 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden tarihteki ilk kadın atlet olmayı başaran 22 yaşındaki Yasemin Can için EA'nın Facebook hesabında "beğen" butonuyla, Twitter hesabında ise ise "re-tweet' yaparak oy kullanılabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Atletizm, Yasemin Can, Avrupa, Spor
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