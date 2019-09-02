Son Dakika Haberleri: Yaşının 3 katı hırsızlık yapan genç kız suçüstü yakalandı
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Yaşının 3 katı hırsızlık yapan genç kız suçüstü yakalandı

4 dakika önce

Yaşının 3 katı hırsızlık yapan genç kız suçüstü yakalandı Adana'da 60 ayrı hırsızlık olayında kaydı olan ve 6 hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç bir kız yine hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandıADANA - Adana'da 60 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 5...

Yaşının 3 katı hırsızlık yapan genç kız suçüstü yakalandı

Adana'da 60 ayrı hırsızlık olayında kaydı olan ve 6 hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç bir kız yine hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı

ADANA - Adana'da 60 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kız, hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli hırsızlık dedektifleri, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir genç kızdan şüphelenip takip etmeye başladı. Polis genç kızı takip ederken evleri gözetleyen genç kız, bir eve girmek isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan genç kızın Kibariye S. olduğu, hırsızlıktan 60 suç kaydı bulunduğu, ayrıca 6 hırsızlık olayından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., tutuklandı.

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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