Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor
30.10.2020 19:06
Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor AFAD, arama ve kurtarma köpekleri ile bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor.
Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor
AFAD, arama ve kurtarma köpekleri ile bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor.
Cevdet Uysal ile Zeliha Uysal'dan 3 gün önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arama çalışması başlattı. Gün boyu süren arama çalışmalarının bölgede devam ettiği öğrenilirken AFAD Ekiplerinin arama ve kurtarma köpekleri ile bölgeyi didik taradığı bildirildi.
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