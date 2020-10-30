Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor

AFAD, arama ve kurtarma köpekleri ile bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor.

Cevdet Uysal ile Zeliha Uysal'dan 3 gün önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arama çalışması başlattı. Gün boyu süren arama çalışmalarının bölgede devam ettiği öğrenilirken AFAD Ekiplerinin arama ve kurtarma köpekleri ile bölgeyi didik taradığı bildirildi.