Son Dakika Haberleri: Yaşlı yaşam merkezinin temeli atılıyor
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Yaşlı yaşam merkezinin temeli atılıyor

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever desteği ile yapacağı Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin temeli yarın atılacak.

Yaşlı yaşam merkezinin temeli atılıyor, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever desteği ile yapacağı Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin temeli yarın atılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memmdun Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlamında örnek tesisleri Kayseri'ye kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.
Bu kapsamda hazırladıkları projelere hayırseverlerin de destek verdiğini aktaran Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Şehrimizin en büyük değerlerinin başında hayırseverlerimiz geliyor. Halkımıza hizmette devletimizin ve belediyemizin yükünü paylaşan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Mimarsinan Parkı'nda hayırseverimiz Zafer Ateş'in yapımını üstlendiğini Engelsiz Çocuk Evi tamamlandı. Hayırseverimizin genç yaşta kaybettiği kızı Yüksel Ateş'in isminin verildiği Engelsiz Çocuk Evi, kısa süre içinde hizmete açılacak ve önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Engelsiz Çocuk Evimizin hemen yanında ise yaşlılarımıza günübirlik hizmet vereceğimiz Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi yapacağız. Bu merkezimizin yapımını da Türk-İş Konfederasyonu Başkanlığı da yapan değerli hemşehrimiz merhum Mustafa Kumlu'nun ailesi üstlendi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin temelini yarın atacağız ve kısa sürede tamamlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:32 Kaynak: AA
Mustafa Kumlu, Kayseri, Güncel
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