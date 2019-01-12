Son Dakika Haberleri: Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

11 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 1. ayak mücadelesi başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 1. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 11. kez düzenlediği kış trofesinin 1. ayak yarışlarına, 31 yelkenli yat ile 310 sporcu katılıyor. 6 ayaktan oluşan yarışlar, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Marmaris körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezdeki izleyicilere görsel şölen sundu.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk yarışının yelkenciler için en ideal rüzgarla yapıldığını söyledi.

Kış Trofesi'ne ilginin geçen yıldan fazla olduğunu vurgulayan Kalaycı, 1. ayak yarışlarına 31 yat ve 310 yelkencinin katıldığını kaydetti.

Organizasyonun birinci ayağı, yarın yapılacak koy dışı coğrafi rota yarışlarıyla tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:10 Kaynak: AA

Spor
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