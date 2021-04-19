Yatırımların merkezi Karacabey - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede devam eden inşaat ve yatırım çalışmaları hakkında kamuoyu bilgilendirmesinde bulundu. Alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Özkan, tüm bunların yanında ilçenin sosyal, kültürel, sportif ve turizm yönlerine de katkı sağlayacak yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Yüzme havuzu yaz-kış faaliyet gösterecek

Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, bakanlıktan alınan hibe ile Atatürk Kültür Parkı içindeki yüzme havuzunun üstünün kapatılarak, yeniden yaz-kış faaliyet gösteren bir tesis olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Özellikle geçmiş yıllarda kullanılan kapalı sistemin hem ömrünü doldurması hem de oldukça maliyetli bir sistemle çalışması nedeniyle yüzme havuzu, bir dönem üstü açık olarak faaliyet göstermişti. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan hibe ile havuzun üstünün günümüz şartlarına uygun şekilde kapatılacağı kaydedildi.

Gençlik Merkezi inşaatı yıl sonuna kadar bitecek

Başkan Özkan, ilçede üstünde titizlikle durduğu icraatlarından biri olarak tanımladığı Gençlik Merkezi inşaatı çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

İlçede gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim anlamında âdeta merkezi olacak tesis, aynı zamanda konferans, atölye çalışmaları, kütüphane, sergi salonu gibi çok amaçlı bölümlerden oluşacak.

Başkan Özkan, Esentepe Mahallesi'nde eski sağlık ocağının olduğu alanda inşaat çalışmaları başlayan tesisin, yılsonuna kadar inşaatının bitmesini planladıklarını belirtti.

Öğretmenler Parkı, Spor Kompleksine dönüşüyor

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin güney çıkışında bulunan Spor Adası'na yapılan yatırımlarla bölge adeta spor üssüne dönüşürken, bunlara bir yenisi ise Öğretmenler Parkında ekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan destekle, Öğretmenler Parkı içindeki tenis kortlarının üstü kapatılarak sürekli kullanılabilir hale getirilirken, bunun yanında spor salonunun da inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında aynı anda 2 müsabakanın oynanabileceği salonda, ayrıca idari bölümler de yer alacak.

Tüm bunların yanında, basketbol ve halı saha ile ilgili Endüstri Meslek Lisesi, Kurşunlu Mahallesi, Spor Adası, Atatürk Kültür Parkı ve Yeniköy'de belirlenen alanlarda da yapım çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Turizm için yeni tesisler

Karacabey Belediyesi tarafından geçen yıl faaliyete geçen Yeniköy Evleri yoğun taleple karşılaşmış ve ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Bunun ardından Karacabey Belediyesi hem gelen talebe cevap vermek amacıyla hem de bölgenin konaklama sorununa ortadan kaldırmak adına başlattığı çalışmalar kapsamında, Yeniköy Evlerine ilave 3 blokta 12 odanın çalışmalarına başlarken, tamamlandığında burası da toplam 32 odalı bir kompleks haline dönüşecek.

Bunun yanında Orman Kampı olarak anılan bölgenin içinde kalan 10 adet 1+1 eve de tadilat yapılarak, bu yıl faaliyete hazır gale getirilmesi beklenirken, burada da toplamda 42 oda ile konaklama imkânı verilebilecek.

Ayrıca Başkan Özkan, içerisinde 13 oda ile restoran ve lobisi bulunan ve yine yüzme havuzu da yer alacak olan otel tadilat çalışmalarının da başladığını ve yıl sonuna kadar burayı da tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Karacabey'in değerlerini destekleyen yatırımlar

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "İlçemizin sadece altyapı çalışmalarına değil, bir yandan üstyapı sorunlarına el atarken, merkez ve kırsal mahallelerde bakım, onarım ve tadilatlarımız pandemiye rağmen hız kesmeden sürüyor. Bunun yanında, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz aralıksız devam ederken; spor, sanat, kültür ve turizm alanında da Karacabey'in bu değerlerini destekleyen yatırımları kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu amaçla çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. 3T vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte, Karacabey'i hak ettiği noktalara doğru emin adımlarla taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.