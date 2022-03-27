'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Melike, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Melike, gözyaşlarıyla toprağa verildi

27.03.2022 18:41
'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Melike, gözyaşlarıyla toprağa verildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 10 gün önce, 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Melike Kumlu'nun, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 10 gün önce, 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Melike Kumlu'nun, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Yaşamını yitiren Melike, gözyaşları arasında toprağa verildi. Melike'ye çarpan otomobilin sürücüsü B.S.V. ise savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kaza, 17 Mart tarihinde saat 19.30 sıralarında Fethiye ilçe merkezinde meydana geldi. Seydikemer'den Dalaman istikametine gitmekte olan B.S.V. yönetimindeki 34 EBK 967 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Melike Kumlu'ya çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Melike, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Melike'nin, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan baba Adem Kumlu ve annesi Senra Kumlu, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.S.V. ise polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Melike'nin, yakınları tarafından bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'ndeki Türbe Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Melike'nin babası Adem Kumlu, annesi Senra Kumlu ve yakınları katıldı. Melike'nin cenazesi ikindide kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Melike, gözyaşlarıyla toprağa verildi
'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Melike, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Münir Karaloğlu, Fethiye, Muğla, Kumlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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