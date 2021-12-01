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Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

01.12.2021 17:20

İstanbul Maltepe'de yaya geçidinden yolun karşısına geçen 79 yaşındaki kadın, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bağdat Caddesinde saat 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmek için yaya geçidinden yürüyen 79 yaşındaki Yurdanur G., o sırada seyir halinde olan 34 LB 4958 plakalı Mercedes markalı beton mikserinin altında kaldı.

Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark edenler yardıma koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton mikseri altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi ambulansa alınarak götürüldü. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle yolun trafiğe kapanmasıyla araç kuyrukları oluştu.

Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Beton Mikseri, Mercedes, Bağdat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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