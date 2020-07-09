Yayaların üzerine aracını süren sanığın 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi - Son Dakika

Yayaların üzerine aracını süren sanığın 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in davasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, sanığın "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama",...

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in davasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, sanığın "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "neticesi sebebiyle kasten yaralama" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihi 2 Ekim 2018'de sanık Görkem Sertaç Göçmen ile katılan A.A'nın Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde tartışmaya başladıklarını, sanığın katılanı tokat atmak suretiyle darbettiği bunun üzerine katılanın yardım istediği ve A.A'nın yardım çağrısı üzerine ilk olarak Zişan Mert Durmuş'un olaya müdahale ettiği anlatıldı.

Mütalaada, sanık ile Durmuş arasında tartışma çıktığı, sanığın Durmuş'u yumruk ile darbettiği ve olay yerindeki kişilerin Durmuş'a yardım ettiği kaydedildi.

Bu olaydan sonra sanık Göçmen'in aracına gittiği, Cebrail Şık'ın olaya müdahale etmesine sinirlenerek kızgınlıkla aracını bu kişinin üzerine sürdüğü ve Şık'ı kendi aracı ile başka bir araç sıkıştırarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı anlatılan mütalaada, sanığın aracını sürerek, kalabalıkta bulunan 3 kişiyi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Sanığın aracı ile uzaklaştıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine tekrar döndüğü ifade edilen mütalaada, sanığın elinde pense benzeri bir alet ile Zişan Mert Durmuş'u darbettiği daha sonrasında ise kalabalığın sanığı darbettiği ve polisler tarafından sanığın olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Mütalaada, sanığa "mala zarar verme" suçundan dava açılmış ise, mal sahibinin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle sanığın hakkındaki bu suçtan davanın düşürülmesini ve bir kişiye karşı işlendiği iddia olunan yaralamadan dolayı bu kişide herhangi bir travma olmadığından bu kişiye karşı yaralama suçundan beraatini talep etti.

Mütalaada, sanık Görken Sertaç Göçmen hakkında "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "neticesi sebebiyle kasten yaralama" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından toplam 4 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık Göçmen'in avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, avukatlara süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

?- İddianameden ??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatıldı.?

Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A'nın darbedildiğinin görülmesi ve aracın camını açarak "Bırak beni." diye bağırdığının duyulması üzerine çevredeki vatandaşların arabanın yanına gelerek sanığa tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Göçmen'in araçtan inerek müşteki Z.M.D'yi eliyle vurmak suretiyle yaraladığı ve aracına tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.?

İddianamede, müşteki Z.M.D'nin çevredeki vatandaşlara "Neden yardım etmiyorsunuz?" diye bağırması üzerine aracından inen Göçmen'in müştekiyi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü ifade edilerek, bunu gören vatandaşların da Göçmen'i "basit tıbbi müdahale ile giderilmez nitelikte" yaraladıkları ve müşteki Cebrail Şık'ın da sanığı aracına bindirdiği anlatıldı.?

Göçmen'in de tek yönlü yolda aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan şahıslar ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü aktarılan iddianamede, müşteki Şık'ın araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştuğu ancak Göçmen'in aracını Şık'a doğru sürdüğü bildirildi.?

İddianamede, Göçmen'in müşteki Şık'ı, müşteki Ahmet Seven'in park halindeki aracıyla kendi kullandığı araç arasında sıkıştırarak yaraladığı, sonrasında kaldırıma sürdüğü aracıyla da diğer müştekileri yaraladığı bilgisi verildi.?

Olay yerinden uzaklaşarak müşteki A.A'yı Bakırköy'deki Yeni Mahalle Camisi'nin yanında indiren sanığın, arkadaşı A.K. ve S.Ç. ile geri geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın bagajdan aldığı ne olduğu tam tespit edilemeyen pense ya da demir gibi bir cisimle müşteki Z.M.D'nin başına vurarak yaraladığı, bunun neticesinde arbede yaşandığı kaydedildi.??

Göçmen'in çevredeki vatandaşlarca darbedildiğini gören iki arkadaşının olay yerine gidip sanığı araca doğru getirdikleri belirtilen iddianamede, olaya müdahale eden polislerin Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek polis merkezine götürdükleri anlatıldı.

İddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Görkem Sertaç Göçmen, Cumhuriyet Savcısı, Bakırköy, Cebrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayaların üzerine aracını süren sanığın 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi - Son Dakika
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