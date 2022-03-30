Yayladağılılar Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
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Yayladağılılar Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

30.03.2022 10:21
Yayladağılılar Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldı.

Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldı.

Merkezi Antakya'da bulunan dernek, ramazan öncesi yardım çalışması başlattı.

Hazırlanan gıda kolileri, dernek başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerince kırsal mahalle ve Yayladağı ilçe merkezindeki ailelere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Yalçın, yardım çalışmalarının ramazan boyunca süreceğini belirterek, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

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Mehmet Yalçın, Yayladağı, Antakya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayladağılılar Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika


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