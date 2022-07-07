Yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da bal sezonu bereketli geçecek - Son Dakika
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Yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da bal sezonu bereketli geçecek

07.07.2022 10:58
Yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da bal sezonu bereketli geçecek

Bu yıl etkili olan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da, arıcılar bal üretiminde bereketli bir sezon geçireceğini umut ediyor.

Bu yıl etkili olan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da, arıcılar bal üretiminde bereketli bir sezon geçireceğini umut ediyor.

Devlet desteğiyle son yıllarda arıcılığın yaygın yapılmaya başlandığı kentte geçen sene kuraklık nedeniyle arıcılar bal üretiminde kötü bir sezon geçirdi.

Bu yıl kışın yaşanan yoğun kar ve ilkbahardaki yağmurlarla yaylaları yeşeren kentte, dağlar ve ovalar rengarenk çiçeklere büründü.

Sarı, kırmızı, beyaz, mor ve pembe çiçeklerle bezeli alanlara kovanlarını bırakan arıcılar, bu yılki bal sezonun verimli geçeceğine inanıyor.

Bal rekoltesinde 3 kat verim bekleniyor

Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç, AA muhabirine, kentte 13 çeşit geven olduğunu ve bunlardan birinin de endemik olduğunu söyledi.

Geçen sene arıcıların da kuraklıktan olumsuz etkilendiğine işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Geçen yıl mayıs ayından sonbahara kadar hiç yağmur yağmadı. Rekoltelerimiz kovanlarda 6 kilograma kadar düştü ve hatta birçok kovandan bal alamadık. Bu sene Allah'ın izniyle bal üretiminde tavan yapacağız. Bu sene yağmurlar insan oğlunun istediği bir tipteydi. Nisan, mayıs ve haziran aylarında çok güzel yağmur yağdı. Şu an doğadaki bitkiler yüzde 95 verime yöneliktir. Bundan dolayı bu yıl kovan başı 20 kilogram üzeri bal bekliyoruz."

Kılıç, kentte meralar ve gece gündüz sıcaklık farkının fazla olmasının balın kalitesini artırdığını anlattı.

Bu yıl bal rekoltesinde en az 3 kat verim beklediklerini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Bu yıl hem bal hem de arı yönünden biz buna oğul diyoruz en kötü ihtimal yüzde 30'luk kovan artışımız olacak. Geçen yıl yaklaşık 360 yerli arıcımız vardı ve kovan sayımız 22 bin civarındaydı. Bu yıl 25 bin kovanı aşmayı bekliyoruz. Devletin de desteğiyle arıcılığa yönelik gelip bizde kayıt yaptıranların sayısı giderek artıyor. Gezgin arıcılarımız da gelmeye devam ediyor. 33 binin üzerinde gezgin arıcılara ait kovan bulunuyor. Ağrı, potansiyel bazda 200-300 bin kovanı besleyecek meraya sahiptir."

"Çok güzel bir bal verimi bekliyoruz"

Hamur ilçesine bağlı Özdilek köyünde arıcılık yapan Murat Turgut ise bal, polen, arı sütü ve propolis üretip isteyen müşterilere kargoyla gönderdiklerini aktardı.

Geçen yılın kurak geçtiğine dikkati çeken Turgut, şunları kaydetti:

"Hiç yağış olmadığı için bal verimliliğimiz düşüktü. Bu sene inşallah yağmurlardan dolayı daha güzel olacak. Bu sene yağmurlarla doğada çok güzel çiçekler açtı. Bölgemiz çok geniş bir alana sahip olduğu için geven ve kekik çok fazla. Geçen sene bu zamanlar hiç bal gelmiyordu ama bu yıl daha erken gelmeye başladı. Her taraf rengarenk çiçeklerle dolu ve inşallah çok güzel bir bal verimi bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da bal sezonu bereketli geçecek - Son Dakika

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