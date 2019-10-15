Yazar Zentürk, SAÜ'de söyleşiye katılacak
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Yazar ve Türk televizyonculuğunun duayen habercilerinden Ardan Zentürk Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenecek olan Medya Söyleşisi'ne konuşmacı olarak katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:21 Kaynak: İHA
Yazar ve Türk televizyonculuğunun duayen habercilerinden Ardan Zentürk Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenecek olan Medya Söyleşisi'ne konuşmacı olarak katılacak.
Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Topluluğunun düzenleyeceği etkinlikte Ardan Zentürk, Türkiye'de ve dünyadaki güncel konuları değerlendirecek. Söyleşi, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Gültekin Yıldız Salonu'nda 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşecek. - SAKARYA
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