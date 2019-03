Yazıcı: "Her Kim Ki, Eline Bayrağımız Dışında Bir Paçavra Alıp Bayrak Diye Sallarsa, O Eli Kırarız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her kim ki, eline bayrağımız dışında bir paçavra alıp bayrak diye sallarsa, o eli kırarız biz. Asla müsaade etmeyiz. Bayrak hepimizin." dedi.



AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinin ardından "Genç Kürsü" programına katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, siyasetlerinin temelinde ve merkezinde de millet olduğunu kaydetti.



Değiştirmedikleri, el atmadıkları hiçbir konu ve alanın olmadığını anlatan Yazıcı, "Bizim siyasetimiz kapsayıcıdır. Nereyi kapsıyor? Türkiye sathını kapsıyor. Nereyi kapsıyor? Millet nezdinde sorun olan her konuyu kapsıyor. 'Siz ne diyorsanız o dur' diyor. Siyaset değerler üzerinden olmaz. Değerler hepimizin. Siyaset, siyasi rekabet ve proje üzerinden olur." diye konuştu.



Gençlere hitap eden Yazıcı, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti, etnik köken ayrımı yapmadan, mezhep farklılığı gözetmeden, felsefi düşünce ayrıştırmasına asla sapmadan ortak tarih, kültürel miras, inanç değerlerinin sahibi bütünün ismidir, tek millettir. Dolayısıyla bu millet kavramı içinde yer almayan hiçbir vatandaş yoktur. Çünkü milletiz. Ortak tarihimiz, kültürel mirasımız, değerlerimiz, örf ve adetlerimiz, yaşanmış günlerimiz, farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendiren bir kültürel mirasımız var. Tek bayrak, tek bayrağa vurgu yapıyoruz. Bayrak her ulusun var ama bizim bayrağımız çok güzel. Bağımsızlığımızı simgeliyor ve bu toprağı vatan yapan şehitlerin kanını renk olarak alıyor. Bu topraklarda yaşayıp bayrağı olmayan bir Allah'ın kulu var mı?"



"Bu vatan tekdir. Bu vatan kimin, Hepimizin." diyen Yazıcı, "82 Milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bireyin iştirak halinde pay ve hakkı var. Hepimizin olan bu vatan üzerinde birileri operasyona yelteniyorsa, birileri vatanın birliğini bütünlüğünü bozmayı hedef olarak önüne koymuşsa ona da asla müsaade etmez, her imkanla bunu da önleriz. Her kim ki, eline bayrağımız dışında bir paçavra alıp bayrak diye sallarsa, o eli kırarız biz. Asla müsaade etmeyiz. Bayrak hepimizin." şeklinde konuştu.



"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bunlar tartışılmaz"



Yazıcı, 'tek devlet' dediklerini vurgulayarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bunlar tartışılmaz. Değer dediğimiz bunlar. Bunları biz partimize imge olarak almışız ama bu herkesin. Bu sadece AK Parti'lilerin değil. 82 milyonun olması lazım. Siyasetin bu değerleri tartışarak değil, bunun dışında insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, ülkeyi daha ileriye taşımak. Benzeri konularda rekabet yapmak üzere projeler gerçekleştirmek." şeklinde konuştu.



Yazıcı, Türkiye'nin gücünün herkese güç katacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dolayısıyla 'armudun sapı, üzümün çöpü' diyerek sakın ha oylarımızın kıymetini düşürtmeyin. O kıymetlidir. Biz Türkiye'nin her sorununu çözdük iddiasında değiliz. Ama hep doğru işler yaptık. Bu muhasebe yapın neler yaptığımızı. Yerli ve milli duruş sergiledik. İnsan odaklı icraat yaptık. Milletimizin yüzünü kızartacak ya da millete dönüp baktığımızda yüzümüz kızaracak hiçbir eylem ve işlemimiz yoktur."

