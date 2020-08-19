YEDAM'dan ücretsiz danışmanlık desteği - Son Dakika

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık desteği verilecek.

Tekirdağ YEDAM'dan yapılan açıklamaya göre, tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren YEDAM'lara artık kumar bağımlıları ve yakınları da başvurarak danışmanlık hizmeti alabilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay olarak bir asırdır bağımlılıklarla mücadele ettiklerini belirtti.

Soykırlı, Tekirdağ YEDAM bünyesinde bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sunmaya başladıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu hizmetlerimizden tütün, alkol ve madde bağımlılığı bulunan kişiler yararlanabiliyordu ancak artık danışmanlık alanlarımız arasına kumar bağımlılığını da eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları ve tekrar başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapacağız.

Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek vereceğiz. Nasıl davranmaları gerektiği konusunda ailelerini de bilgilendireceğiz. Bu konuda sorun yaşayanları merkezimize başvurmaya davet ediyoruz."

Bağımlılığa sahip kişiler ya da çevresinde bağımlı birinin olduğundan şüphe edenler YEDAM'a 444 79 75 numaralı danışma hattını arayarak ulaşabiliyor.