Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye attığı golle bebeğin isim babası oldu - Son Dakika
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Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye attığı golle bebeğin isim babası oldu

7 saat önce

Antalyasporlu bir taraftar, 3 yıl önce Yekta Kurtuluş'un Fenerbahçe'ye attığı gol dolayısıyla yeni doğan bebeğine "Yekta" ismini verdi.

Antalyasporlu bir taraftar, 3 yıl önce Yekta Kurtuluş'un Fenerbahçe'ye attığı gol dolayısıyla yeni doğan bebeğine "Yekta" ismini verdi.

Antalyasporlu taraftar Kenan Gökalp, 2016-2017 sezonunda takımının Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında sosyal medyada "İleride bir gün oğlum olursa ismini Yekta koyacağım." paylaşımında bulundu.

Gökalp, yaklaşık üç yıl sonra doğan oğluna "Yekta" ismini verdiğini yine sosyal medyadan duyurdu.

Bebeğe isminin verildiğini öğrenen Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş, bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Baba Gökalp'e formasını hediye eden Yekta, aileyi tebrik etti.

Antalyaspor Kulübü de ziyaret anlarını, "İyiki doğdun Yekta Bebek. Yekta bebeğin ilk ziyaretçisi de adaşı Yekta Kurtuluş oldu." notuyla paylaştı.

Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye attığı golle bebeğin isim babası oldu

Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:01 Kaynak: AA
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