Yelken Milli Takımı seçme müsabakaları İzmir'de yapılacak
20.03.2021 17:25
Türkiye Yelken Federasyonu, Yelken Milli Takımı seçme müsabakalarının 3 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
Türkiye Yelken Federasyonu, Yelken Milli Takımı seçme müsabakalarının 3 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Yeni tip koronavirüs salgınının riskleri gözetilerek, sporcu seçimi kulüplerin insiyatifinde olacak şekilde, tecrübe kazanması gerektiği düşünülen ve gençlik sınıflarında milli takıma seçilme potansiyeline sahip sporcuların Urla ilçesinde gerçekleşecek müsabakalara katılması tavsiye edilmektedir." denildi.
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