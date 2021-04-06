Yelkende Finn ve 470 Kadın Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek

Şampiyonanın Tayfun Erey'in antrenörlüğündeki milli yelkenciler Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ın katılacağı hazırlık kampı ise 8 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Jose Maria Van Der Ploeg Garcia antrenörlüğünde finn sınıfı milli sporcusu Alican Kaynar, yarışlar öncesinde hazırlık kampına katılacak.

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