Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor - Son Dakika

Hayvansal üretimde temel giderlerin başında gelen kaba yem ihtiyacına yönelik açığın kapatılması yönünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bakanlık ve yerel yönetimlerle ortaklaşa yapılan projeler neticesince Kayseri'de ve özellikle Kocasinan ilçesinde yem bitkisi üretimi artış gösterdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ve konu sorumlusu teknik personelle birlikte Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesinde tarım ve hayvancılık yapan Seyit Ali Bulut'un aile işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kendi arazisinde ürettiği yem bitkisini kendi hayvanlarında kullandığını ve kaliteli kaba yem üretmeye çalıştığını ve bu yemi genetik değeri yüksek hayvanlarda kullanarak maksimum verim elde etmeye çalıştığını söyleyen Butul; Başta İl Müdürü Mustafa ŞAhin olmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sahada kendilerine destek oldukları için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

İl Müdürümüz Mustafa Şahin ise üreticinin yem bitkisi ekili arazide yaptığı incelemede; "Bölgemize adaptasyonunu tamamlamış doğru yem bitkisi karışımı ile gerek et gerek süt hayvancılığında ciddi verim artışı sağlanabilmektedir. Özellikle tek yılık yem bitkisi çeşitlerinden macar fiği veya yem bezelyesinin buğday arpa veya tritikale gibi tahıl grubu bitkilerle doğru karışımı doğru üretim metotları ile bir araya gelince bu arazide görüldüğü gibi çok kaliteli kaba yem üretilmektedir" dedi.

Üreticinin bir kısmını kendi damızlık materyalinden ürettiği bir kısmını da ithal gebe düvelerden elde etmiş olduğu buzağıların da gayet sağlıklı olduğu görülen işletme yetkililerini tebrik ederek bereketli bir sezon dileklerini iletti. - KAYSERİ