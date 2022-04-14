Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

14.04.2022 17:55

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine takılan dağ keçisi, vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine takılan dağ keçisi, vatandaş tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da Alacakaya ilçesinde bulunan Sularbaşı Mahallesinde dağ keçisi bir evin bahçesinin tel örgüleri arasında mahsur kaldı. Yemek aramak için ilçe merkezine inen dağ keçisinin imdadına, ev sahibi Haydar Yalçın yetişti. Yalçın, zor durumda kalan dağ keçisini ürkütmeden tel örgüleri gevşetmeye çalıştı. Yalçın, tellere sıkışan dağ keçisini 1 saatlik çabasının ardında bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan dağ keçisi hızla kaçarak gözden kayboldu.

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı
Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı
Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Sultangazi'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor Son dakika haber: Sultangazi'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor Türkiye'nin en büyük maden rezervi için toplantı düzenlendi Türkiye'nin en büyük maden rezervi için toplantı düzenlendi

Yemek Tarifi, Alacakaya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:04:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement