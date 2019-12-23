Yemen'de hükümet güçleri ile Güney Geçiş Konseyi milisleri çatıştı - Son Dakika

Yemen'in Ebyen vilayetinde, hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı güçler arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümete bağlı güçler, ülkenin güneydoğusundaki Şebve vilayetinden Ebyen'e bağlı El-Mehfed bölgesine hareketi sırasında Güney Geçiş Konseyinden bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

Çıkan çatışmada her iki taraftan da yaralılar olduğu belirtilirken, hükümet güçlerinin Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı 6 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Yemen'deki hükümet yetkilileri ile Güney Geçiş Konseyi temsilcileri son zamanlarda birbirlerini "Riyad Anlaşması'na uymamakla" suçluyor.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, geçen hafta yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'ni "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına engel olmak" ile suçlamıştı.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve vilayetlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi için 5 Kasım'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.