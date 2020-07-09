Yemen'de Husiler Marib kentini balistik füzeyle hedef aldı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'in doğusundaki Marib kentinde bir yerleşim birimine balistik füze fırlattığını belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husi milislerin dün akşam balistik füze fırlattığını, füzenin Marib kentine bağlı sivillerin bulunduğu Şerike Mahallesi'ne düştüğünü ifade etti.

Saldırıda ölen, yaralanan olmadığını ve maddi zarar oluşmadığını kaydeden Maliki, sivillerin, yerleşim birimlerinin ve komşu ülkelerin hedef alındığı bu saldırıların uluslararası insan haklarının ihlali anlamına geldiğini aktardı.

Maliki, koalisyon güçlerinin, Yemen'deki sivilleri, bölgesel ve uluslararası güvenliği korumak amacıyla balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için caydırıcı ve katı önlemler almaya devam edeceğini kaydetti.

Husiler henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.