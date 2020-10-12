Yemen'de yılın ilk 9 ayında yaklaşık 200 bin şüpheli kolera vakası görüldü - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020'nin ilk 9 ayında Yemen'de yaklaşık 200 bin şüpheli kolera vakası tespit edildiğini duyurdu.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu dönemde Yemen'de 197 bin 377 şüpheli kolera vakası görüldüğü belirtildi.

Bu rakamın, 2019'un aynı dönemiyle kıyaslandığında vakalarda yüzde 72'lik bir düşüşe tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, bu düşüşte, ülkenin farklı bölgelerinde inşa edilen ishal tedavi merkezlerinin payının büyük olduğu aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkedeki bu savaş ortamı ise en çok sağlık sektörünü etkiliyor.