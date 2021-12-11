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Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da! - Son Dakika

Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!

11.12.2021 11:13
Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!

Her geçen gün yeni bir kripto para sitesi vurgunu iddiasını gündeme geliyor. Kimisi 300 bin lira kimisi de 300 bin dolar kar elde etmek amacıyla para yatırdı. Mağdurların iddiasına göre, söz konusu yatırım sitesi yeni üye almaya devam ediyor. Vurgunun miktarı ise 2 milyar doları buluyor. İşte haberin ayrıntıları...

Kripto para dolandırıcılığı iddiasında bulunan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıp suç duyurusunda bulurdu. Mağdurlar adına açıklama yapan avukat Adem Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen grup, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.

SAVCILIKLARA ÇAĞRI

Mağdurların avukatı Adem Ay, mağdurların tüm birikimlerini ellerinden alındığını öne sürdü.

Adem Ay, "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyette artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Thodex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamıştı." dedi.

"HEM DOLANDIRILDIK HEM DE MAĞDUR OLDUK"

Mağdurlardan Nimet An seslerini duyuramadıklarını dile getirerek "6 aydır şikayetçi olmuşuz 6 ay içinde hiçbir şey yok. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, benim eşim kendini asarak vefat etti. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar. Bize yardımcı olsunlar. Öyleyse bizde dolandırıcılık yapalım bizde kalkalım onun bunun parasıyla zevk yapalım. 40 bin elden verdim 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" dedi.

"AYLIK KAZANCIN YÜZDE 30'UNU VERECEĞİZ" DİYE KANDIRMIŞLAR

Mehmet Güvenç paralarını kripto para olarak gönderdiğini söyleyerek "Normalde bazı günler kripto para piyasasında yüzde otuz, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde seksen dahi kazanabiliyorsunuz. Bu adamların bize verdikleri yanıt şuydu ' biz arkadaşlar bu robot vasıtasıyla borsalar arası kur farkından alım satım yaparak arbitraj dediğimiz sistem üzerinden size aylık kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' dediler. Yani siz 100 lira yatırıyorsanız bu paranın bir ay içinde yüzde otuzunu verecekler. Yani bu şekilde bu sistemde para kazanırsınız dediler" şeklinde konuştu.

300 BİN DOLAR KAYBETMİŞ

Kafiye Çelebi ise 2016 yılında 30 bin dolar verdiğini söylerken, "Dairem vardı burada satmıştım dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım benim 300 bin dolar" ifadesini kullandı.

Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!

Dolandırıcılık, Kripto Para, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da! - Son Dakika
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