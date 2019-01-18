Yeni Büyük Yıldızlara İhtiyacımız Var"

Televizyon
sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen
, genç şarkıcıların düzenlediği büyük konserlerin Türk popunda yeni bir düzenin habercisi olduğunu belirterek, "Müzik sektörümüzün böyle sanatçılara ihtiyacı var ki sektör tekrar yükselebilsin. Yeni büyük yıldızlara ihtiyacımız var." dedi.
Aybüke Albere'nin ilk single çalışması "Ne Diyorsan"ın lansman gecesi, şarkıcının sahne performansıyla başladı.
Sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayülgen, müzikte yeni bir neslin geldiğini ve bu neslin ilk işaret fişeklerini attığını söyledi. Edis
ve Aybüke'nin Türk müziğinde kuralları değiştirecek sanatçılar olduğu değerlendirmesinde bulunan Bayülgen, "İki sanatçının da şarkılarını dinlediğimiz zaman ne kadar titizlikle hazırlandıklarını, arkalarında nasıl bir müzikal ekibin çalıştığını görüyorsunuz." diye konuştu.
Bu şarkıların konserlerinde sahne ve salon düzeni, ışık ve sinematografik gösterilerin yer aldığını anlatan Bayülgen, şunları kaydetti:
"En yüksek kapasitede konserleri veriyorlar. Edis'in konserleri çok büyük konserler, binlerce kişi geliyor. Bu da Türk popunda yeni bir düzenin ve yeni bir dünyanın habercisi. Aybüke de sunumunu yaptığı şarkısıyla bu kervana katılıyor. Müzik sektörümüzün böyle sanatçılara ihtiyacı var ki sektör tekrar yükselebilsin. Yeni büyük yıldızlara ihtiyacımız var."
Bayülgen, Türkiye
'de artık iyi müzik yapıldığını ve dünyadaki örneklerini aratmayacak şekilde sunulduğunu belirterek, "Edis'in bir konserine gittiğimizde dünyanın herhangi bir yerinde çok büyük bir konseri izliyor gibi oluyoruz. Bu sunumu yapabilmek çok önemli. Bunun için çok iyi sistemler getirmek, çok profesyonel insanlarla çalışmak lazım. Çok para harcamak ve kendinden çok fedakarlık yapmak lazım." ifadesini kullandı.
Şarkıcıların artık sadece stüdyoda şarkılarını hazırlayıp müzik marketlerde satışa sunmakla yetinmediklerini, işlerini takip etmek, kendilerini tanıtmak ve sürekli konser vermek zorunda olduklarını dile getiren Bayülgen, "Gençler bunu büyüklerinden çok daha güzel başaracaklar." diye konuştu.
Şarkıcı Edis Görgülü
, çok gurur duyduğu ve çok mutlu olduğu bir anı yaşadığını, çocukluk arkadaşı Aybüke ile hayalini kurdukları şeylerin gerçekleştiğini ifade etti.
Aybüke'nin çok iyi, farklı ve kaliteli bir müzisyen olduğunu söyleyen Edis, kendisine video klibinde eşlik ettiğini ve vokal olarak yer aldığını anımsattı.
Şarkıcı Aybüke de şarkısına olumlu tepkilerin geldiğini belirterek, "Benim için güzel bir yolculuk başladı ve beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Şu an çok heyecanlıyım. Şarkım çıkalı 3 hafta oldu ama ben bugün sizlerin varlığıyla daha çok farkına vardım. Çok mutluyum. İyi ki geldiniz." dedi.
Aybüke, arkadaşı Edis'in kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Benim kadar hatta bazen benden daha çok projeyi sahiplendiği için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.