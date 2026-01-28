Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak - Son Dakika
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak

Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
28.01.2026 17:29
Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile Kapitan Andreevo-Kapıkule'nin yanında yeni bir gümrük kapısı kurulması için anlaşma taslağını onayladı. Yeni sınır geçiş noktasının parametreleri bir karma komisyon tarafından belirlenecek.

Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile arasında Kapitan Andreevo-Kapıkule'nin yanında yeni bir gümrük kapısının kurulması kararı aldı.

BULGARİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ SINIR KAPISI KURULACAK

Hükümetin olağan oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki sınır geçişleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan 'Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey'in açılması için Bulgaristan ile Türkiye arasında anlaşma taslağını onayladı." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma taslağına göre, tarafların yetkili makamlarından oluşturulacak bir karma komisyon, "Kapitan Andreevo-Kapıkule" adlı mevcut sınır geçiş noktasının kuzeyinde yeni geçiş yerinin ilgili parametrelerini belirleyecek.

Komisyonun, kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergahların konumu, sınırla kesişme noktaları, sınır geçiş güzergahlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri ile teknik parametreleri, çalışma rejimi, altyapısı, yük ve yolcu türleri ile yeni sınır geçişinin inşasına ilişkin çeşitli konuları ele alması bekleniyor.

Dünyanın en yoğun sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda "Avrupa Birliği'ni (AB) Asya'ya bağlayan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı" olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak - Son Dakika
