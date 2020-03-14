"Yeni Hayat" 26 Mart Perşembe akşamı başlıyor... - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Yeni Hayat' 26 Mart Perşembe akşamı başlıyor... - Son Dakika Magazin

"Yeni Hayat" 26 Mart Perşembe akşamı başlıyor...

6 saat önce

Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece'den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır.

Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece'den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin iş adamı Timur Karatan (Tayanç Ayaydın)'ın eşi Yasemin Karatan (Melisa Aslı Pamuk)'ın  koruma görevini üstlendiğinde olaylar farklı şekilde gelişecektir


Senaryosunu Elif Usman'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.


Başrolleri kadar hikayesi ile de izleyicinin merakla beklediği  Yeni Hayat 26 Mart Perşembe Kanal D'de..

Nilperi Şahinkaya, Serkan Çayoğlu, Adem Şahin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:24 
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