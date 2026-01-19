Yeni Kaledonya'da Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
Yeni Kaledonya'da Anlaşma İmzalandı

19.01.2026 23:21
Fransa ile Yeni Kaledonya arasında yeni bir anlaşma imzalandı, bağımsızlık yanlıları protesto etti.

Fransız hükümeti ile ülkenin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın bazı siyasi temsilcileri arasında adanın kurumsal statüsüne ilişkin Temmuz 2025'te yapılan Bougival Anlaşması'na ek bir anlaşma imzalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet ile Yeni Kaledonyalı bazı siyasi gruplar arasında yaklaşık 4 gündür süren müzakereler sona erdi.

Adanın bağımsızlığını isteyen Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) temsilcilerinin protesto ederek katılmadığı görüşmelerin neticesinde, Yeni Kaledonya'nın statüsüne ilişkin 12 Temmuz 2025'te imzalanan Bougival Anlaşması'na ek kurumsal ve ekonomik Elysee-Oudinot Anlaşması imzalandı.

Bağımsızlık yanlıları müzakerelere katılmamıştı

FLNKS Hareketi Başkanı Christian Tein, Paris hükümeti ile imzalanan Bougival Anlaşması'nın bağımsızlık yanlılarının taleplerini karşılamadığını belirtmiş ve "Hükümet bizi ve tüm Yeni Kaledonya aktörlerini Bougival Anlaşması'na hapsetmeye çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Paris hükümetinin yerli halkın taleplerine "sağır" olduğunu ve "sadece güçten anladığını" dile getiren Tein, Bougival Anlaşması'nı görüşmek üzere 16 Ocak'ta Elysee Sarayı'nda başlayan görüşmelere katılmayacaklarını bildirmişti.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmış, Bougival Anlaşması imzalanmıştı

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları 2024'te, Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı olan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesine karşı harekete geçmişti.

Paris hükümeti, adada 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestolarını güç kullanarak bastırmış, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris yönetimi, protestoların ardından bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturmuş ve Bougival Anlaşması'na giden süreç başlamıştı.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz 2025'te Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA

