Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'a Ankara'da yoğun ilgi
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'a Ankara'da yoğun ilgi

34 dakika önce

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu tarafından organize edilen Çukurambar'daki kahvaltıda Malatyalılar ile bir araya geldi.

Yeni Malatyaspor'a Ankara'da yoğun ilgi, System.String[]

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu tarafından organize edilen Çukurambar'daki kahvaltıda Malatyalılar ile bir araya geldi.


Ankaragücü maçı için Ankara'ya giden Btc Turk Yeni Malatyaspor'a Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Malatyalıları çatısı altında toplayan Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu'nun ortak organizasyonuyla kahvaltılı bir buluşma etkinliği düzenlendi.


Organizasyona Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit, eşi Haluk Akşit, Malatya eski valisi Saffet Arıkan Bedük, Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, 2. başkanı Selim Pilten, yöneticiler Ahmet Topdağ, Yüksel Demirkol, Hakkı Çelikel, Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Eroğlu, Bayındırlık Eski Müsteşarı Ali Helvacı ile çok sayıda bürokrat ve iş adamı katıldı.


Organizasyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit ve eski vali Saffet Arıkan Bedük'e sarı-kırmızılı forma hediye edildi. - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Çukurambar, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı Son Dakika: MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'a Ankara'da yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]