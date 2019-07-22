Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde 3. ön...
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde 3. ön...

1 saat önce

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde 3. ön..., System.String[]
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
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